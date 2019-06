Um mister com swag, as toalhitas de van Dijk, o sopro divino, a saca de Ronaldo e o Labreca (por Insónias em Carvão)

Como é que é, malta? 'Tá tudo?

Na realidade, foi mais uma final e mais um caneco aqui para a malta, graças a Deus e à família. Na realidade, conseguimos e se parece que foi fácil, não foi, que a sorte dá muito trabalho, na realidade.

Please, not him, not now

Não bastava o outro grandalhão, agora também este? Tenho impressão de que vamos levar um nó daqueles, De Ligt. Espero que tenhas vindo preparado com Dodot.

Deus, dá-me força para um chutão para a glória

E assim foi: Eder assomou entre as nuvens e lançou um sopro divino que tocou em Guedes, reencenando um dos finais de tarde mais memoráveis do nosso futebol.

A apanha da laranja

E, pronto, mais uma saca às costas depois de um dia de trabalho honesto, ganho aqui com estas perninhas que valem ouro. Lidem, haters, que vou continuar por aqui mais um tempinho, porque os 34 são os novos 24. Soltem os fogos, ou assim.

Levado da Labreca

O negócio é o seguinte:

- Põe a bolinha no centro, isso, não mexe muito. Tira as luvas que dá muito mais pinta e se puderes defende também sem elas, garanto-te que ficarás na história. Vá, dois ou três passos atrás e dispara, sem medos. Confia aqui no Ricardo