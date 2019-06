O padeiro Samaris, Rafa na secção de criança, sete cães a um Félix e um Messi sin plomo (by Insónias em Carvão)

Sarrismo é criatividade

Olhem para mim, amigos. Além de meter equipas a jogar bonito futebol de posse, já aprendi a fazer umas coisas engraçadas enquanto fumo. Não é uma finta à Ronaldo, mas tentem lá fazer igual.

Pão pão queijo feta

Pode ser de trigo, de centeio ou daquelas modernices de espelta e aveia: o que é importante é respeitar o pãozinho, saber quem é o D. Afonso Henriques, além de falar melhor português que 90% de vós próprios.

Uma camisola à minha altura

Aqui está Rafa, muito agradecido pelo novo contrato, pelo salário chorudo e ainda pela sensibilidade da marca alemã que equipa o Benfica em lhe oferecer uma camisola à sua altura, que é como quem diz, um tamanho 12 da secção de criança.

Sete cães a um Félix

Uma pessoa já nem pode ter umas férias descansadinho. São sete cães a um Félix: ele é o City, o Atlético Madrid, o paparazzi que o "As" mandou atrás de mim, as fãs no Instagram. Epá, deslarguem-me.

Con plata, sin plomo

Não está fácil a vida de Leo Messi, que começou a Copa América com uma derrota com a Colômbia. À equipa da Argentina não faltam milionários, mas na hora de jogar à bolinha é mais pólvora seca.