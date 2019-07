Eu sou Osama bin Carvalho e estou na lista dos mais procurados. Acreditem (por Insónias em Carvão)

Most Wanted: Osama bin Carvalho

Sim, nas horas vagas eu sou o autor moral de crimes hediondos, sobretudo contra uma teia tentacular de sportinguistas que gere os destinos do país. Portanto, lá vou eu para Guantánamo, ouvi dizer que Cuba é fixe nesta altura do ano.

Os Gverreiros de Braga

A metáfora é engraçada, não é? Aqui estamos nós, poucos mas valentes, para lutar contra um sistema - não é o mesmo a que o simpático senhor de barbas em cima se refere - que nos impede de concretizar o nosso destino: campeões nacionais. Daí, este equipamento, tipo 300.

Put the cream on

Eh pá, para a próxima não me posso esquecer do protetor com fator 126. Perceberam a piada? Não é feliz? Olha só o sorriso do Chiquinho e aqui do je. #Rumoao38

Je suis poliglota

Pedi ao Leonardo Jardim para me escrever isto na camisola. Acho que ficou bem.

Achavam que me tinham apanhado? Sayonara

Olhem para mim a dar uma de Bruma: toda a gente me vê, toda a gente sabe onde estou. E, de repente, sayonara, rapaziada!