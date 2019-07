Alguém que ajude o senhor do bigode a montar o guarda-fatos e os senhores do bigode a encontrar o shopping mais perto

Qual é o número verde, mesmo?

- Estou sim, é do Apoio ao Cliente?

- É, sim, em que posso ser útil?

- O meu nome é Luís Filip... Espere, esta é daquelas chamadas que são gravadas para efeitos de segurança?

- Sim, é.

- Bom, o meu nome é Jorge Nuno e tenho aqui uma encomenda que chegou com defeito, ao nível das juntas. Parece que faltam peças.

- Certo, sôr Jorge Nuno. Já experimentou testar o peso?

- Já, sim, correu mal.

- OK. Enviaremos logo que possível um assistente que irá proceder à troca.

- Prefiro outro modelo, que este não aguenta.

I'm tuga man in New York

E não há mal algum nisso. E muito menos há que tenhamos trazido connosco este españolito, para ele saber o que é bom para a tosse. Trouxeram tudo? Garrafão, óculo, bolsinha marota à cintura com a nossa bandeira, fio de nosso senhor Jesus Cristo e bigode farfalhudo mal aparado? Check, check, check, check e check. Siga para o shopping.

Good game, pressing game, passing game

Ou, se quisermos, empate nos 90', empate no prolongamento, triunfo heróico e extraordinário nos penáltis. Meus amigos sportinguistas, na realidade não há nada que vos deva preocupar: jogar bem e marcar está altamente sobrevalorizado.

I must break you

Ora aqui está Sérgio Conceição contra um qualquer Ivan Drago do Krasnodar, o grande empate da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões que nem sequer é definitivo, pois a seguir a isto ainda vem o playoff de acesso. Mas é uma bonita imagem do nosso Insónias e uma grande homenagem ao Sly, que fica sempre bem.

This. Is. Zlatan.

Com que então, quiseram comparar-me a um rapazinho chamado Carlos Vela? Com que então, acharam que eu era sequer comparável a algum ser terrestre? Com que então, acham que eu não sou o maior de todos os tempos e arredores daqui ou de outro lado qualquer? Vou provar-vos o contrário, treino a treino, jogo a jogo, de hat trick incrível em hat trick incrível. Let's make Zlatan great again.