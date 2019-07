A semana de contos de fadas, melões, rosas, violinos partidos e tupperwares aqui revista por Insónias em Carvão

Espera aí que já te atendo

Para a próxima, o mister que se lixe e levo o tupperware, que este corpinho não vai lá só com pão, água e fruta da época.

Ups, i did it again

Oh, well, outro jogo, nova derrota e desta vez parti um dos cinco violinos. Há mais quatro, certo? Ok. Good game, prepared, passing game, pressure, and coiso.

P.S.: Please, Bruno Fernandes, não te vás

A Vecchia Signora sou eu

- Oh, Deus, o que fui eu fazer ao deixar-te ir para Turim, para tão longe de mim. Por favor, volta para casa.

- Florentino, nem com flores vais lá. Não faças figuras tristes à frente das pessoas.

Toma lá melão

Haters, tomem lá um golinho daqueles e não se esqueçam: continuem a lidar

O conto de fadas

Gnomos, Pinóquios, cavalos alados, Bambis, Peter Pan? Nada disso, o verdadeiro conto de fadas sou eu, magrinho e sóbrio, como novo.