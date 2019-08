Atenção, esta cena do dérbi é perigosa e foi criada por um especialista chamado Insónias em Carvão. Por favor não tentem isto em casa

Como se diz "tréguas" em português?

- Yes, good game, good passes, we try, but not so good.

- Ó mister, fique aí no buraco...

ATENÇÃO: POR FAVOR, NÃO TENTEM ISTO EM CASA

Lembram-se de um programa chamado "Jackass"? É parecido a um que houve no domingo à noite na RTP1, chamado "mão cheia".

O doutor recomenda uma boa dose de chá

Preocupações? Guardo-as todas para um dia construir um consultório. Não se incomodem, bebam um chá de camomila que isso passa.

Os jogadores siameses de Jorge Mendes

Os dois ex-Sporting de Braga Pedro Neto e Bruno Jordão, que chegaram a ser falados para o Benfica, afinal reforçaram o Wolves. Como diria Ana Gomes: não será... nada, nada, esqueçam.

Ryanair & Sá Pinto: quem nunca?

Viajar na Ryanair pode dar cabo dos nervos, mais ainda quando o chefe de cabine é um tal de Artur Jorge.