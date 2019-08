Yo, what up, gangstas? João Félix in the house (por Insónias em Carvão)

The real P.I.M.P

João Félix já faz o que quer do Atlético de Madrid e, afinal, €126 milhões já começam a parecer uma pechincha. Mas não fumes, miúdo.

SNOOZE FOREVER

Um homem já não pode dormir descansado, não é, Sérgio? Que galo.

Obrigado a todos e até à próxima 'manita'

A Luz tem um novo maestro, que anda sempre de fato de treino e é um condutor de 'manitas': apreciem Bruno Lage.

'The dream guides the life'

Hello, happy friends! My name is Bruno, please help me! I would like to hear some other words in english, I can't take it anymore. Every week I only hear: "Good game, good passes, we have to improve". Like we say back home: "We have to lift the head". My head hurts.

Tiquetaque, tiquetaque...

"Yes, good game, good passes, good six minutes and a half... and now we blow up. No problem. We have to improve. Vaarwel. I go back to where I came from."