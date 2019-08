MeteoZéLuís, Bas Fernandes, o par de jarras e Adel on the rocks (por Insónias em Carvão)

#MeteoZéLuís

Desculpa lá, Lord Marega, mas só há lugar para um tipo alto e espadaúdo e com pinta de guerreiro neste plantel. E o teu tempo já se foi - e o meu começa a agora

O par perfeito

Aqui está o dueto improvável de românticos, cuja relação fortíssima dentro e fora dos relvados começa, como se diz, a dar fruto no campo. Rafa e Pizzi, Pizzi e Rafa, tão difíceis de distinguir.

Bas... o quê?

Pois, agora é que iam ser elas, que o Bas se ia e eu ficava aqui sozinho, a liderar uma equipa pela qual tenho de fazer, basicamente, tudo. Mas, pronto, se é um trabalho difícil, que seja eu a fazê-lo. Eu, Bruno-Mathieu-Wendel-Dost-Fernandes.

100 milhões, 100 milhões

Já paravam com essa conversa de termos perdido 44 milhões com o Krasnodar. E os outros, hã? Os outros que eu ganhei naquilo que é a minha forma de estar, dentro daquilo que é o meu entendimento do jogo enquanto profissional de futebol, que é algo que ninguém pode pode apontar, dentro da essência daquilo que é a minha forma de estar aqui.

Adel on the rocks

- Pá, Adel, o que é isso?

- Chá preto, presi, sem stress.