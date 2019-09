O linchamento de Bernardo, herege do politicamente correto

Hostia, Coates, era na outra



— Tomem, haters, aguentem este golazo do tio Coates, vão buscar, o xerife uruguaio voltou, esta coisa é toda nuestra.

— Seb, era na outra baliza, na outra, não nesta.

[corta para]



*Depressão total*

Um, dó, li, seis

Ora então, como é que eu seguro um troféu com uma mão e faço um seis com os dedos da outra? Fácil. Sou o Messi, muchachos, y lo riesto es conviersia.

O empregado do mês

— Boa tarde, queria um Big Mac e um Happy Meal para as crianças, por favor. Com bastantes guardanapos, para deixar isto tudo limpo, que sou um cidadão urbano e cumpridor, e sem batatas queimadas.

— Tome, mister Bruno. Esta é por conta da casa

Doidos à solta

Digam lá que o nosso Insónias não é levado da breca, hein? Eis Zidane, com o cabelo à tigela que nunca teve, e Valverde, com a permanente que seguramente nunca terá. É o "Dumb and Dumber", que La Liga anda realmente de loucos e ninguém se entende sobre quem endoideceu mais: se o Barça se o Real Madrid.

Bernard'Arc

Linchem Bernardo, este herege do politicamente correto, ele não merece viver neste mundo higienizado. Mas primeiro deixem-nos tirar uma fotografia e uma selfie para partilhar no instagrã. Bernardo, sei que está a doer, mas tenta não te mexer, ok? Vá. Sustem a respiração. Pronto, já está.