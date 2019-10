O Benfica dos pequeninos, os parabéns atrasados ao rei - e o profiler e o saco do lixo e o soneca (por Insónias em Carvão)

Digam, 36

Eliseu, o preferido de todos nós, fez anos no dia 1 de outubro - parabéns, rei, pelos teus 36 anos e não ligues ao delay que isto não anda fácil com tantas insónias. Percebeste a piada? Obrigado

A mentira tem perna curta

*Pré-jogo com Zenit*

– Queremos ser uma equipa mandona



*Pós-jogo com Zenit e zero pontos, outra vez*

– Assumo total responsabilidade

E assim vai o Benfica na Liga dos Campeões, onde o seu futebol parece manifestamente curto para a passada larga da concorrência. E os jogos de palavras acabam aqui, porque já estou fora de... pé.

Mi nombre es R. de Tomás

Pronto, acabou-se. RDT para o lixo, R. de Tomás nas costas a partir de agora. Ok? Deixa-te de acrónimos e chuta de longe com o nome que os teus pais te deram à nascença, entiendes? Como com os russos do Zenit.

Ainda não está na hora da caminha, Pepinho

Nossa, estava eu aqui pronto para cochilar no pedaço quando... já ninguém respeita os mais velhos, está visto.

Quero um perímetro à volta deste gajo de barbas, ok?

Vasculhem tudo, procurem tudo, revolvam cada pedra, mas encontrem o raio do desenho das três pernas deste gajo das barbas. Não me interessa como o fazem, interessa-me o resultado.