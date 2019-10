Status on Insónias em Carvão: extremamente musical

Mais um passeio no parque

Olá, o meu nome Fábio Silva, e nos intervalos da escola e do skate, jogo a ponta-de-lança e já marco golos pelo FC Porto. Aconteceu na Taça de Portugal, com o Coimbrões, que fica em Gaia, caso não saibam.

#LIDEM

Da esquerda para a direita: João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, nomeados para a Bola de Ouro sub-21 e para a Bola de Ouro absoluta. Nova "Geração de Ouro"? Pelo amor da santa, várias gerações douradas, como atestam as roupinhas impecáveis que fomos buscar ao baú dos Bee Gees.

Quantos são?

Conhecem a expressão armado até aos dentes? Falta-me a faca na boca. Aqui estou preparado para quem vier, sem medos, que estive no Afeganistão e vocês não. Até rima, que engraçado. Bom, venham eles, da Juve, do Diretivo, seja lá de onde for.

O coveiro sem... Piedade

Pronto, mais uma jorna de trabalho honesto, com dois golinhos aqui do rapaz para a Taça de Portugal. Siga a marinha, que quarta-feira há jogo com o Lyon, para a Champions.

We don't need another hero

Já não se fazem títulos assim, "Além-da-Cúpula-do-Trovão". Épico. Bom, mas vamos ao que interessa: aqui está Silas como Tina Turner no "Mad Max 3 Beyond Thunderdome", a cantar que não precisa de outro herói. Perceberam a piada, obviamente.