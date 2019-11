Um capitão é sempre o último a abandonar o barco, não é verdade Frederico? (por Insónias em Carvão)

Sim, está na hora do Panda Kids (outra vez)

Mais uma jornada na Champions, mais uma previsível mudança no onze do Benfica que deverá incluir alguns miúdos do Seixal porque é assim que se fazem as coisas aqui: formação, meus amigos, é o presente e o futuro deste clube rumo à hegemonia europeia, mundial e, porque não, galática.

O rei disto tudo

Sim, Mario Balotelli tem razão. Sim, há racismo no futebol. Sim, vamos lá enfrentar isto de frente.

É agora, Engenheiro?

Eis Gonçalo Paciência, destruidor de carreiras, decepador de sonhos croatas, homem das catanadas e dos golos e das assistências. Engenheiro, já agora, há uma convocatória na quinta-feira, não é verdade? Talvez não fosse mal pensado olhar para o Eintracht Frankfurt.

Comandante

Agora, um momento sério: Insónias deseja as melhoras rápidas a André Gomes, jogador elegante e educado, cuja carreira parece sempre traída por acontecimentos inesperados.

O novo e o mar

Está tudo bem, não se preocupem, são apenas umas gotinhas, não façam disto uma tempestade num copo de água, é apenas o Sporting.