Toca a guardar as armas, Madureira (o fim de semana pré-natalício nas redes sociais, por Insónias em Carvão)

Tranquilo, tudo amigável

A fama é uma coisa tramada, as ideias sugestivas idem e a cara do presidente do Sporting de Braga é a junção do imaginário de um despedimento.

Calma, já não é preciso

O Canelas 2010 tinha o sonho assumido de jogar contra o FC Porto e o, quiçá, escondido de calhar com o Benfica, vendo bem o conteúdo da mercadoria que Fernando Madureira juntou, pelo sim, pelo não.

Jesus, a abrir portas aos portugueses

JJ foi, chegou, viu e conquistou com o Flamengo, dando bom e renovado nome aos treinadores portugueses, como Augusto Inácio e Jesualdo Ferreira o podem atestar.

Sai da frente, Guedes!

O vídeo que, há uns anos, agitou a Internet, é revisitado por Bruno Lage, devido ao golaço que um certo avançado chamado Guedes marcou ao Benfica.

E, para terminar, um Bom Natal

O vosso curador predileto das redes sociais juntou três amigos para vos desejar um Feliz Natal. Que o passem bem.