SomosTodosSporting, barriga de cerveja, uma luz que ilumina, o influencer da Reboleira e sete dedos (por Insónias em Carvão)

#SomosTodosSporting

Não se iludam, é só hoje que dispo o fato de treino da instituição Sport Lisboa e Benfica. #SomosTodosSporting.

A Luz

Com que então era Rafa para aqui, Rafa para ali, Rafa mais 10 e o resto era banquillo? Tomem lá mais uma batatinha aqui do ex-Chucky e não se esqueçam: não há nome como o meu para fazer trocadilhos para efeitos de manchete de desportivo. #Fácil

Respeito, pôxa, respeito

"Calma", pede ali o cara Ferro. Calma, não, deixa eles fazer isso, que se dane, parem o jogo que não 'tá fácil recuperar a forma depois do réveillon . Vou-te falar brother, esse negócio de mini portuga é bem melhor que o chope.

65

Isto com a música da Mariza a tocar no gym é tudo muito mais fácil, meus amigos. É preciso perder para depois se ganhar

E mesmo sem ver, acreditar. Se quiserem umas dicas para manter a forma aos 65, vão à minha página no insta e a malta entra em contato.

Nível IV? Certo

Esta aprendi com o Jota Jota, quando ele mostrou a mãozinha ao ti Manuel Machado. Fica mal? Ok, foram só sete - repito, sete - golos marcados ao Belenenses SAD. Quem é que precisa de níveis IV?