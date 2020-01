Bruno Fernandes foi ver os aviões enquanto McGregor despachou um adversário entre uma bica e um Expresso (por Insónias em Carvão)

E, então, do nada...

Rafa Silva entrou e fez o golo que a todos assustou e depois...

A tocha de Rafa

... pegou naquele artefacto pirotécnico enviado das bancadas de Alvalade para Max, agitou-o, viu-se luz verde...

A espera

... que normalmente significa andar, mas que no caso de Bruno Fernandes traduz-se por esperar, esperar, enquanto os aviões da British Arways passam e Manchester, que fica do lado de lá da Mancha, parece mais longe e mais difícil...

Em cheio

... do que acertar do que um penálti - um qualquer - no poste da baliza de Matheus, no Dragão, dois socos no estômago de Danilo e de Sérgio Conceição. E por falar em murros...

Nos ombros de McGregor

... talvez o desporto esteja farto deles, e por isso McGregor despachou o Cowboy Cerrone em 40 segundos, usando o ombro, um combate rapidíssimo que terminou mesmo a tempo da bica e da leitura do jornal Expresso.