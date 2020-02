Um dentista para Vinicius, um nefrologista para Rafa e um central para Lage (por Insónias em Carvão)

Isto é guerra

É complicado fazer piadas quando um clube se parte em bocados, e quando a guerra das palavras dá lugar a uma guerra civil que já fez vítimas antes - e que continuará a fazer até que algo de concreto se faça.

O centralão

Disse Bruno Lage no final do jogo que o Benfica conhecia "o poderio do Marega a atacar a profundidade" e que tinha preparado "ao máximo mas a bola conseguiu entrar ali e a oportunidade foi criada". Bom, que ele sabia o que Marega podia fazer, nós também sabíamos. Que ele tenha conseguido entrar na cabeça de Ferro para que se passasse do plano à prática, duvidamos. A não ser que...

Anda cá, que não te aleijo

Eis Sérgio Oliveira apanhando uma águia em pleno voo, perante a histeria coletiva justificada dos colegas do FC Porto. Sérgio, espécime raro com capacidade para nos surpreender sempre.

E, agora, sem dentes

Vinicius, visivelmente combalido, depois de um encontro inesperado com uma parede.

Doutor, dê-me as boas notícias primeiro

Ok, Rafael, então digamos que isto passa, foi só uma torção nos rins. O pior é que isto pode voltar a acontecer se encontrar aquele rapaz, o Tecatito, pela frente. Vá com cuidado, agora.