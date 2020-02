Croquetes, porquinho, pastelaria fina e cerveja: está tudo convidado para a ceia do Insónias

Paresia do VI par craniano esquerdo

Diz que é aquilo que Gabriel tem e Insónias aproveita este espaço para homenagear o jogador do Benfica que terá perdido o resto da época por culpa de um problema ocular.

Cervejas por conta da casa

Ora então, vamos lá ao Jamor. Parece que há piquenique cá fora e churrasco. Já combinei com o Pizzi quem leva o quê e esta geleira catita, meio perdida lá em casa, vai dar um jeitaço para as fresquinhas que vou comprar. Para a malta, não para mim, obviamente.

Hi-yo, porquinho, away!

Pronto, o Zé Luís quase que disse tudo: ele leva a cerveja e eu levo o porco para o espeto. Andei a engordá-lo só com coisinhas biológicas, nada de ração malandra, que aqui é só do bom e do melhor para vocês.

São servidos?

Na pastelaria do mestre Artur, eu comprei um cartãozinho, sim, sim, sim, um cartãozinho, ai olé, ai olá, foi na pastelaria do... Bom, não rima, mas espero que tenham entendido a piadola.

A brigada do croquete

Caramba, que estes do Gambrinus dão 7-1 aos do Marquês do Zé Eduardo, pá. Ótimos, nham, nham. Bem, vamos lá então: caras consócias e caros consócios, não há Assembleia Geral extraordinária para ninguém, podem arrumar as vossas trouxas, que isto é para continuar. Palavra do tio Rogério.