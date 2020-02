Au revoir Cantona, air guitarist, COVID-19, champanhe e o caçador de galináceos (por Insónias em Carvão)

Au revoir

— Gola levantada?

— Check.

— Mira afinada?

— Confere.

— Inglês com sotaque continental?

— Também.

— Então, porque não chamá-lo Cantona?



Sim, porque não chamar Cantona a Bruno Fernandes.

Eu sei, é apenas rock'n'roll

Mas a malta nunca vira a cara a um exímio air guitarist que gosta de dar uns valentes e gloriosos pontapés em palco.

Covid-19 vs. CR7

Covid-19? Apresento-te CR7, o português das artes mágicas, possuidor de uma genética impecável que trava qualquer maleita e atrasa todo o envelhecimento.

Diz que é água

Vá, desviem o olhar, só desta vez, ok? O rapaz merece, porque marcou e deu a marcar no jogo contra o Boavista. Um bocadinho de champanhe tuga no momento da glória não fará mal a ninguém.

Vinicius: caçador de galináceos

Cara, então eu não sabia dar chute de cabeça? Ééééé. Continuem a #lidar que eu continuo marcando o meu golinho.