Areia na camionete de Pizzi, o panamá de Wendel, os centímetros de Artur Soares Dias, etc. (por Insónias em Carvão)

Castelos de areia

Sabem o que tira do sério a um transmontano como eu? Praia. Quem é que precisa de praia, de castelinhos e outras construções de areia, hum? É areia a mais para a minha camionete.

A métrica

Queres saber por quanto foi, Sérgio? Isto. Estás a ver? T-r-ê-s centímetros. Sei que é difícil, mas é a vida, o rapaz estava mesmo fora de jogo.

Engordando no sofá

Aos 35 anos é que isto me ia acontecer. Obrigadinho, Covid-19, agora é ficar em casa o dia inteiro no zapping com a canalha aqui em correrias e o Cristianinho a chutar às paredes. 'Tá certo.

O equipamento de Wendel

Ora, então, o meu equipamento a partir de hoje é assim: uma toalhinha e um panamá catita.

[Se tem grupos WhatsApp, já percebeu a piada. Se não tem, alguém fará o favor de explicar-lhe onde quer o caro Insónias chegar com isto]

A rainha de Inglaterra

Estou aqui há quanto tempo... Um mesito e pouco? Um mesito e pouco e qualquer coisinha mais? Vá, é mais do que suficiente para ser entronado o rei disto tudo - neste caso, a rainha, pronto.