Patrícia Mamona: “Quando te tratam de maneira diferente porque tu e os teus black friends bem vestidos e tal não se enquadram ao perfil”

Patrícia Mamona, a saltadora do Sporting e campeã da europa em 2016, escreveu um post no instagram no qual garante ter sido vítima de racismo na seleção feita à entrada da discoteca Lux, em Lisboa. “Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite mas (ya vou ser simpática) te tratam de maneira diferente porque tu e os teus black friends bem vestidos e tal não se enquadram ao perfil da LUX... Triste mas acontece! Enfim....bye", escreveu a portuguesa.

Esta não é a primeira vez que um atleta acusa tratamento discriminatório. Em 2014, Nelson Évora disse ter sido barrado na discoteca Urban Beach. Foi isto que ele escreveu, na altura: “Na noite de 19 de Abril os meus amigos fizeram-me uma surpresa e levaram-me para a discoteca Urban Beach. Éramos um grupo de 16 pessoas com mesas pré-reservadas e não é que somos surpreendidos pelos responsáveis daquele espaço público. Porquê? ‘Demasiados pretos no grupo!”