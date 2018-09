Um algoritmo para todos governar

O mercado de transferências no futebol é, basicamente, o faroeste: sem limites, porque os valores sobem a galope; sem regras, porque o Fair Play é contornado descaradamente; e pouca ou nenhuma transparência, e aqui entram os fundos opacos e misteriosos, e os empresários da ocasião.

E é daí que saem os valores pagos por Neymar pelo PSG (222 milhões), Mbappé também pelo PSG (150 milhões), e as comissões inacreditáveis como, por exemplo, a de Mino Raiola, o agente de Pogba que recebeu à cabeça 50 milhões do United no ato da assinatura de contrato.

Esta desregulação é má e parece mal, e é por isso, diz o "El País", que a FIFA quer intervir no mercado de uma forma... científica. Segundo o jornal espanhol, o organismo que gere o futebol internacional quer combater os excessos num programa que não podia ter um nome mais claro: "Reforma das Transferências". Esta task force está a ser liderada por um italiano, Rafaelle Poli, que vai apresentar medidas concretas:

A primeira: criar um algoritmo que diga qual o preço e valor justos de um jogador, e aqui entram variáveis como o contrato (a duração, entenda-se), a posição (já se sabe que os avançados valem mais do que os defesas), os resultados no clube e na seleção, a idade (que conta, a não ser no caso de Ronaldo...), e as estatísticas (golos, assistências, número de jogos, etc).

O passo seguinte será aplicar uma taxa de luxo se os clubes compradores pagarem mais do que está na etiqueta; ou seja, se um jogador vale 50 e for comprado por 100, os 50 serão taxados e parte significativa desse montante é entregue ao clube formador - um upgrade no já existente mecanismo de solidariedade.

Agora, a parte curiosa: se acharam absurdos os valores de Neymar e de Mbappé, fiquem sabendo que este algoritmo valorizava Neymar em 210 milhões, pelo que apenas 12 milhões estariam a mais.

Por outro lado, a "Reforma das Transferências" engloba uma limitação no número de empréstimos e também uma comissão exata para os agentes - e que todos os detalhes de um negócio sejam tornados públicos.