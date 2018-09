O “triunfo mágico” de Tiger Woods no regresso aos campos

Em três anos fez quatro operações às costas. Receava-se que a sua carreira tivesse acabado de vez. Não foi o que aconteceu. O norte-americanoTiger Woods regressou ao topo do mundo do Golfe em grande. Aos 42 anos, ganhou este domingo o Tour Championship, prova que encerra a época do PGA Tour, o circuito norte-americano de golfe. Nela participaram 18 dos 20 melhores jogadores de golfe, e foi a eles que Tiger conquistou o maior prémio.



Numa prova para os primeiros 30 da FedEx Cup, realizada em Atlanta, Tiger Woods liderou praticamente do primeiro ao 72.º buraco, acabando com duas pancadas de avanço sobre o compatriota Billy Horschel.



Os especialistas descrevem a sua atuação como mágica e metódica. Tiger Woods ultrapassou também o seu recorde pessoal, ao conquistar a sua octagésima vitória. Com o triunfo de hoje, Woods está apenas a dois triunfos de Sam Snead, o jogador com mais triunfos (82) no PGA Tour.



Woods tornou-se jogador profissional em 1996.