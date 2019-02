Equipa de resgate retira cadáver do avião em que viajava Emiliano Sala

A equipa de resgates que está a trabalhar no local onde foram encontrados os destroços do avião em que seguia o futebolista Emiliano Sala recuperou o cadáver que já tinha sido detetado no interior do aparelho. A informação, avançada pela BBC, indica que se desconhece ainda se o corpo recuperado pela Air Accidents Investigation é de Sala ou do piloto do avião.

O avião em que seguia o futebolista argentino, que tinha sido comprado pelo Cardiff ao Nantes, despenhou-se a 20 de janeiro no Canal da Mancha.