Corpo retirado do avião no Canal da Mancha é de Emiliano Sala

A polícia de Dorset confirmou que o corpo resgatado do avião que caiu no Canal da Mancha era do futebolista argentino Emiliano Sala, avança o “The Guardian”.

"O corpo que foi transportado hoje para Portland Port foi formalmente identificado como sendo do futebolista profissional Emiliano Sala", pode ler-se num tweet da polícia de Dorset. "As famílias do senhor Sala e do piloto David Ibbotson foram informadas. Os nossos pensamentos mantêm-se com eles."

O comunicado das autoridades garante que a investigação às circunstâncias em que ocorreu esta morte continuará.

O avião onde seguia o piloto e Emiliano Sala, que voava de Nantes para Cardiff, onde ia começar a jogar na segunda metade da época, desapareceu dos radares dos controladores aéreos no dia 21 de janeiro.



Depois de encerrada a operação de busca e salvamento, que não foi capaz de encontrar o avião que se despenhou no Canal da Mancha, foi aberta uma outra operação, financiada por fundos privados.