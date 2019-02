Área dos dormitórios do Ninho do Urubu só tinha permissão para funcionar como estacionamento. Começa a investigação

Os dormitórios que arderam na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinos George Helal, conhecido entre os adeptos do Flamengo como Ninho do Urubu, num incêndio que provocou a morte a 10 pessoas, sete das quais jogadores das camadas jovens do clube, estavam numa área que tinha permissão do município do Rio de Janeiro para funcionar apenas como estacionamento.

Foi a própria Prefeitura do Rio que confirmou a informação, através um comunicado em que frisa que “a área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, em 05/04/2018”.

O comunicado diz ainda que “no projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento” e que “não há registo de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios”.

O Município do Rio termina a nota dizendo que vai abrir um “processo de investigação para apurar responsabilidades”.

Leia aqui o comunicado completo da Prefeitura do Rio:

Sobre o processo de licenciamento do Centro de Treinamento Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, a Prefeitura vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

1) A atual licença do CT tem validade até 08/03/2019;

2) A área de alojamento atingida pelo incêndio, não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, em 05/04/18, como edificada.

3) No projeto protocolado, a área esta descrita como um estacionamento;

4) Não há registos de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios;

5) Por determinação da legislação em vigor, a coordenação de licenciamento informa que só há inspeção neste tipo de edificação em casos de denúncia;

6) A Prefeitura vai determinar a abertura de um processo de investigação para apurar as responsabilidades.