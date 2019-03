Senhoras e senhores, aqui estão os 50 melhores treinadores de sempre para a France Football

O 'Futebol Total' de Rinus Michels ganhou a batalha ideológica na redação da France Football, que esta terça-feira publica a revista com um tema de capa que mais parece uma conversa de café de todos os tempos. Quem são os melhores treinadores da história?

Michels ficou conhecido por ter orquestrado duas das seleções mais brilhantes de sempre. A Holanda de 74, com Johan Cruijff no relvado a pintar a beleza do jogo, perdeu a final do Campeonato do Mundo contra a Alemanha de Beckenbauer. Em 88, Gullit, Rijkaard e Van Basten deram uma alegria internacional a Michels e conquistaram o Campeonato da Europa. Nos bancos do Barcelona e Ajax também venceu vários troféus, entre eles a Taça dos Campeões Europeus em 71: Ajax 2-0 Panathinaikos.

A France Football coloca a seguir Alex Ferguson, um escocês que revolucionou o Manchester United e virou do avesso o futebol inglês, acabando por ultrapassar os títulos do Liverpool. Logo a seguir surge Arrigo Sacchi, o homem que inventou um AC Milan implacável, com o cheirinho a laranja e uma pressão coordenada e ousada. Em 94, a voar nos ombros de Roberto Baggio, esteve perto de ganhar o Campeonato do Mundo. No fim de contas, foi a bola daquele derradeiro penálti que saiu da bota direita do génio do rabicho que acabou por voar para longe da baliza.

Pep Guardiola, que começou a carreira apenas em 2007 na quarta divisão espanhola, senta-se na mesa daqueles monstros. O catalão deixou a sua pegada no Barcelona, com muitos troféus e um estilo de jogo divino, provavelmente irrepetível. Depois do Bayern Munique, Pep treina o Manchester City, um clube que sonha com a primeira Liga dos Campeões.

José Mourinho é o único português desta lista. O ex-treinador do Manchester United ocupa a 13.ª posição, mas as boas notícias é que ainda vai a tempo de subir a escada e fazer comichão a históricos como Giovanni Trapattoni, Matt Busby, Bill Shankly, Ernst Happel e Carlo Ancelotti. Mourinho tem 56 anos.

Na lista surgem ainda nomes familiares para os portugueses como Bella Guttmann, o húngaro que juntou a glória e maldição para os lados do Estádio da Luz, Jupp Heynckes e Bobby Robson.

Os 50 fantásticos para a France Football

1. Rinus Michels

2. Alex Ferguson

3. Arrigo Sacchi

4. Johan Cruijff

5. Pep Guardiola

6. Valeri Lobanovski

7. Helenio Herrera

8. Carlo Ancelotti

9. Ernst Happel

10. Bill Shankly

11. Matt Busby

12. Giovanni Trapattoni

13. José Mourinho

14. Miguel Muñoz

15. Brian Clough

16. Marcello Lippi

17. Nereo Rocco

18. Louis van Gaal

19. Ottmar Hitzfield

20. Bela Guttmann

21. Fabio Capello

22. Zinedine Zidane

23. Viktor Maslov

24. Herbert Champman

25. Jupp Heynckes

26. Bob Paisley

27. Jürgen Klopp

28. Albert Batteux

29. Guus Hiddink

30. Udo Lattek

31. Diego Simeone

32. Arsène Wenger

33. Vicente del Bosque

34. Jock Stein

35. Telê Santana

36. Vic Buckingham

37. Rafael Benítez

38. Hennes Weisweiler

39. Bobby Robson

40. Dettmar Cramer

41. Mircea Lucescu

42. Tomislav Ivic

43. Stefan Kovacs

44. Luis Aragonés

45. Frank Rijkaard

46. Otto Rehhagel

47. Raymond Goethals

48. Marcelo Bielsa

49. Antonio Conte

50. Jean-Claude Suaudeau