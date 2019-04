Cidade do Futebol: edifício do canal de TV da FPF com obras ilegais

Não é só numa parte do software (o protocolo com a RTP, denunciado antes de qualquer aplicação prática) que o 11, o canal de TV da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), está mal alicerçado. Também no hardware, o espaço onde irá funcionar, as bases são voláteis.

Com efeito, as obras do Edifício Multimédia da FPF, na Cidade do Futebol (junto ao Estádio Nacional, em Oeiras) foram iniciadas e prosseguem em desrespeito pelas normas do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE).

Leia mais sobre este assunto na edição de sábado do Expresso