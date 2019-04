“Preciso que percas contra o Benfica”

Cássio chegou de óculos e casaco escuros e camisa azul listada ao Tribunal de Esposende. Era segunda-feira, 18 de março, e eram duas da tarde e Cássio estava naturalmente inquieto, dali a instantes iria ser ouvido no processo de difamação contra César Boaventura. Mas havia outra história a pairar sobre ele além do jogo Rio Ave-FC Porto e do post no Facebook do agente a insinuar que tinha facilitado no 5-0.

