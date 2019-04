Morreu Quinzinho

O anúncio é feito na conta do Facebook do Vilafranquense: o clube anunciou que Quinzinho, que se notabilizou em Portugal ao representar o FC Porto, morreu. A causa não é mencionada.

Num post em que são deixadas as devidas e “mais sentidas condolências à família e amigos do antigo treinador” do clube, é revisitado o passado desportivo de Joaquim Alberto Silva, de seu nome real, ou Quinzinho, de seu nome de sonho futebolístico.



No currículo do antigo jogador há passagens pelo já mencionado FC Porto e ainda Rio Ave, Estoril ou Rayo Vallecano, entre outros.

"Deixou-nos subitamente aos 45 anos de idade. Os nossos pensamentos e profundos sentimentos estão com toda sua família neste momento de dor e angústia. Que descanse em paz."