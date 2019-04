A "lista negra" de Zidane

De volta ao clube onde já foi feliz, Zinedine Zidane já está a pensar na limpeza que irá dar no plantel do Real Madrid. Com 156 golos marcados na sua carreira e hoje no comando técnico dos merengues, Zidane quer voltar a trazer glória ao clube depois da época mais desastrosa dos últimos anos do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o treinador de 46 anos já está a compor uma lista negra que irá integrar diversos nomes que não irão entrar nas suas contas para a preparação da nova época. Mas esta lista não é pública. Zidane já mostrou que quer manter o sigilo relativamente às suas escolhas. No entanto algumas pistas têm sido lançadas e há cinco nomes podem estar nesta lista.



Gareth Bale

Ora, Bale é logo a primeira escolha. Gareth Bale tem estado no centro de várias polémicas, e ao que tudo indica, o seu percurso de mais de cinco anos no Real Madrid, está ao chegar ao fim. O avançado de 29 anos que estava habituado a entrar no relvado no onze inicial, agora tem ocupado cada vez mais o lugar sentado no banco de suplentes, nos jogos fora do Santiago Barnabéu. Se quer contar com o avançado ou não é uma incógnita, mas a verdade é que, no último jogo do Real Madrid, frente ao Leganés, Zidane apenas o deixou entrar no relvado aos 81 minutos, concedendo-lhe nove minutos de jogo.

Leonardo Prieto

Marcos Llorente

Pode ser o próximo a sair dos merengues. Pelo menos assim dizem os números. O médio espanhol só entrou num jogo desde que Zidane regressou e foi aos 79 minutos frente ao Huesca. O jogador também teve alguns problemas físicos que o impediram de entrar na lista de opções de Zidane nas partidas contra o Valência e o Eibar. No último jogo frente ao Leganés, não chegou a entrar em campo e pôde partilhar muito tempo do jogo com Gareth Bale no banco de suplentes. No entanto, o galês chegou a entrar, e o espanhol ficou a ver... Llorente foi um dos poucos jogadores sobre o qual Zidane falou: "Eu conheço-o há muito tempo, ele precisa de jogar, vai ser bom para ele. No ano em que ele esteve no Alavés, jogou bastante e fez uma temporada fenomenal". Para Zidane, Llorente precisa de jogar... Mas se é no Real Madrid ou não, ainda é uma incógnita.



Mariano

Regressou ao Real Madrid este Verão depois do clube o ter conseguido recuperar ao Lyon por 24 milhões de euros. Tem entrado a cerca de dez minutos do final e a última vez que jogou foi frente ao Valência, a 3 de abril, já com Zidane ao leme do clube. O técnico francês concedeu-lhe, apenas, cerca de 30 minutos nos cinco jogos que liderou esta temporada. Nas últimas duas partidas do Real Madrid – frente ao Eibar e Leganés – o avançado dominicano não foi sequer convocado. Pondo isto em perspetiva, não parece ser uma opção para Zidane na próxima época. Eden Hazard, do Chelsea, com os seus 19 golos esta época, e o rei das assistências – 12 – na Premier League, continua a ser prioridade.

Quality Sport Images/Getty

Ceballos

O médio de 22 anos não parece preencher os requisitos pedidos por Zinedine Zidane. O jogador natural de Sevilha não jogou nem um minuto nos últimos três jogos do Real Madrid. Mas isto é algo que já vem de trás, mesmo na primeira vez que liderou o clube, Ceballos já não era umas principais opções por Zidane. 27 minutos contra o Celta de Vigo, e os 90’ contra o Huesca, foi a conta total de minutos do jogador na segunda era de Zidane no Real Madrid.



Brahim

É uma recente aquisição do Real Madrid. Brahim veio do Manchester City neste mercado de transferências de Inverno, mas ao que tudo indica o jogador de 19 anos não entra nas contas de Zidane. Segundo o "As", vai ser emprestado na próxima temporada para ter mais minutos e experiência. Desde que o técnico francês regressou a Madrid, Brahim só jogou 65 minutos – 64' contra o Huesca, e 1 minuto contra o Eibar.



E haverá mais?

Além destes cinco casos de jogadores que poderão não fazer parte dos planos do treinador, há outros que ainda não estão certos da sua continuidade em terras madrilenas. Ora, em causa estão mais três nomes, e bem conhecidos: Marcelo, Isco e Kroos. Marcelo e Isco têm estado presentes em todos os jogos e são recorrentes no onze de Zidane. Estavam indicados por Solari para sair, mas a chegada do técnico francês melhorou a situação. Já Kroos está a ter a sua pior época de sempre no Real Madrid. O médio alemão arrisca-se a perder espaço na equipa, ou possivelmente sairá no verão, caso se verifique uma possível chegada de Paul Pogba. Zidane já afirmou que quer Marcelo e Isco como escolhas na sua equipa, mas tudo vai depender das ofertas que irão chegar ao clube merengue.