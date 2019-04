O Barcelona está a seis jogos de vencer três troféus

O Barcelona está apenas a alguns passos de conquistar os três principais troféus da temporada. O que no início parecia inalcançável, sobretudo depois da supremacia merengue na Champions, pode muito bem vir a ganhar forma. A equipa de Ernesto Valverde pode fazer a melhor temporada dos últimos anos: para arrecadar os três troféus, o Barça só tem de ganhar seis jogos. Parece pouco para as 57 partidas que já fizeram esta temporada, mas com a época a chegar ao fim, aproximam-se as grandes decisões.

Ora, o Barcelona tem por disputar a final da Taça do Rei frente ao Valencia, dia 25 de maio no estádio do Bétis, em Sevilha. Isto claro, depois de ter eliminado o rival direto Real Madrid, que caiu com estrondo em pleno Santiago Bernabéu. Por outro lado, e apesar da vantagem sobre o Atlético de Madrid na liga espanhola, tem ainda de vencer dois jogos para se sagrar oficialmente campeão, as próximas partidas serão fora frente ao Alavés, e em Camp Nou com o Levante. Por fim, o Barcelona precisa de vencer três jogos para se sagrar campeão europeu. Pela frente vai ter duas mãos frente ao finalista vencido do ano passado, Liverpool. A primeira mão será em Camp Nou, e a segunda já será em Anfield. Caso consiga ultrapassar o exército vermelho de Jürgen Klopp, terá pela frente, na final, o vencedor do Ajax – Tottenham.

Assim, o Barça pode conquistar os três principais troféus da temporada, proeza que o clube só conseguiu duas vezes: naa temporada de 2008/09 quando a equipa era treinada pelo, agora técnico do Manchester City, Pepe Guardiola, e na época de 2014/15 com o técnico Luis Enrique.