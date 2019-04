Uma rotura no tendão de Aquiles e a promessa do Chelsea já não joga mais esta época

O avançado Hudson-Odoi de 18 anos saiu lesionado ontem durante o jogo em Stamford Bridge, frente ao Burnley. O jogador do Chelsea ainda tentou ficar, mas tornou-se evidente que não iria conseguir continuar em jogo. Acabou por ser substituído por Pedro, antes do intervalo, ao minuto 41. O jogador ainda foi assistido dentro de campo, mas depois acabou por ser carregado para fora das quatro linhas apoiando-se na equipa médica. O diagnostico foi feito e o resultado não podia ser pior... tanto no jogo, que acabou empatado, como na gravidade da lesão do jovem: rotura no tendão de Aquiles.

O avançado de 18 anos já jogou pela seleção inglesa nos dois jogos de qualificação para o Euro 2020, frente à República Checa e Montenegro. Agora, corre o risco de não estar apto em junho para o jogo frente à Holanda, nas meias finais da Liga da Nações. Mas esta não é a primeira baixa de peso para o selecionador inglês, Gareth Southgate, visto que Harry Kane, capitão da seleção, também está de fora, depois de ter contraído uma lesão nos ligamentos do tornozelo.

Hudson-Odoi começava a ganhar espaço na equipa principal do Chelsea. Já tinha feito 24 jogos esta temporada pelos blues e marcado cinco golos. O Chelsea ainda não falou sobre o tempo de paragem do jogador, mas é certo que não jogará mais esta época, assim diz o jogador na sua publicação no Twitter.