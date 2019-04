Quem foi Josef Suval (1990-2019)

Josef Sural, que faleceu tragicamente esta segunda-feira, num acidente de viação, nasceu na República Checa e por lá jogou no campeonato local, durante dez anos, com três clubes no currículo: esteve três anos no Zbrojovka Brnode onde cumpriu 22 jogos, e marcou dois golos; depois, acabou por mudar-se em 2011/2012 para o Slovan Liberec onde marcou a sua posição e esteve durante cinco anos. Nesse período marcou 40 golos, e cumpriu 147 jogos ao serviço do clube checo. Foi também nessa equipa que adicionou ao seu histórico a conquista de dois títulos: foi campeão em 2011/12, e venceu ainda uma Taça da República Checa em 2014/15.

Acabou por sair no mercado de transferências de inverno e foi para o Sparta Praga na época de 2015/16. Esteve quatro épocas ao serviço do clube, mas lá não conseguiu conquistar qualquer troféu. Cumpriu 74 jogos, e marcou 23 golos. E, enfim, chegou a hora de sair.

Esta temporada o jogador decidiu deixar a liga checa em busca de novos desafios e rumou ao campeonato turco para representar o Alanyaspor. Chegou em janeiro, cumpriu 11 jogos, e marcou um golo.

Colecionou ainda experiência na seleção, e conta com 20 internacionalizações pela República Checa. Josef Sural participou no Euro2016, e chegou a jogar nas três partidas da fase de grupos. O avançado marcou ainda um golo pela seleção checa.

Agora, estava a começar uma nova fase da sua vida na Turquia, e tinha acabado de ser pai há pouco tempo. Josef Sural morreu esta segunda-feira, na sequência de um acidente de viação onde seguia na carrinha do clube.

O acidente aconteceu quando a equipa estava a regressar de um jogo fora de casa contra o Kayserispor, no centro da Turquia. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas segundo o presidente do clube turco, Hasan Cavusoglu, este diz que a causa mais provável do acidente foi o motorista ter adormecido ao volante.

O presidente informou ainda que Josef Sural morreu no hospital, durante a realização de um procedimento cirúrgico de emergência.

Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, os sete jogadores decidiram alugar um veículo particular por ser mais confortável. Já a restante comitiva viajou no autocarro do clube ou em automóveis particulares.

Ainda a mesma fonte afirma que seis dos ocupantes da viatura ficaram feridos. Desses seis, surgem dois nomes com ligação ao futebol português: o angolano Djalma (que representou o Marítimo e o FC Porto), e ainda o brasileiro Baiano (que jogou pelo Belenenses, Paços de Ferreira e SC Braga). No entanto, estão todos estáveis.

Vários clubes da Turquia já se manifestaram, e prestaram a respectiva homenagem nas suas redes sociais.