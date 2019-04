Na Venezuela falta pão, luz e futebol

Quando o árbitro apitou para o arranque do jogo da primeira divisão entre o Caracas FC e o Zulia FC, no Estádio Olímpico José Encarnación Romero, em Maracaibo, a bola rolou mas os futebolistas ficaram quietos. Durante 90 minutos esqueceram o futebol e conversaram entre eles. O pedido de adiamento do encontro (marcado para 10 de março), durante a severa quebra de eletricidade no país, foi recusado pela federação venezuelana, por isso os capitães Evelio Hernández e Rubert Quijada decidiram não jogar. Não havia água, luz e gelo. Temiam-se lesões, pois não haveria para onde levar os jogadores, tal o colapso e caos nos hospitais.

Terça-feira, 16 de abril, conheceu-se o castigo: derrotas para as duas equipas, multas para clubes e capitães, que ainda receberam um jogo de suspensão. Foram acusados de desrespeitar o futebol.

Hernández não quis desabafar demasiado o tema com a Tribuna Expresso, talvez por receio, talvez por estar a representar o Caracas, o clube mais titulado da Venezuela. “Eu queria falar de futebol. Se respondo a essas perguntas, será um tema político. A situação está realmente complicada. A realidade é que as coisas básicas não existem, e um futebolista sofre igual ou pior do que as outras pessoas.” Já Quijada, do Zulia, reagiu ao castigo no Twitter: “Somos futebolistas profissionais e a nossa intenção nunca foi brincar com a nossa atividade. Muito menos com a nossa profissão, que nos dá de comer e às nossas famílias. Exijo respeito e que nunca mais se maltrate a dignidade do futebolista venezuelano. Basta de atropelos e indolência. Não esqueçam que antes de sermos futebolistas profissionais, somos seres humanos.”

Orinoquiaphoto

A crise na Venezuela há muito que é conhecida. Mas esta história deu uma cambalhota inesperada quando, a 23 de janeiro, Juan Guaidó, até ali o presidente da Assembleia Nacional, se autoproclamou o Presidente interino do país. Numa ação que parecia concertada, rapidamente se seguiu o reconhecimento da legitimidade do novo Presidente por parte de vários governos. Nicolás Maduro prometeu “lutar até à vitória e mais além”.

A Tribuna Expresso tentou conversar com vários atletas, que optaram por não falar. Afinal, tudo é política. E há um exemplo recente que eventualmente lhes dará razão. Por alturas do Venezuela-Argentina, em Madrid, o embaixador venezuelano na capital espanhola, indicado por Guaidó, partilhou uma fotografia com a equipa. O selecionador, Rafael Dudamel, denunciou a “politização lamentável” da Vinotinto e colocou o lugar à disposição. “Foi uma visita antiética e muito desrespeitosa”, acusou o homem que acabaria por permanecer no cargo.

Jhon Murillo, o avançado do Tondela que marcou um golaço nesse jogo, não quis prestar declarações à Tribuna Expresso. “Por motivos familiares”, fez ele saber. Há assuntos em que não se tocam. Ou tocam-se ao de leve.

O adeus

David McIntosh, defesa de 46 anos do Anzoátegui que jogou a Copa América em 1997 e 1999, admite que este é o momento mais decadente do futebol venezuelano. “Em alguns estádios”, diz à Tribuna Expresso, “chegamos aos balneários e não há luz e água. Às vezes, saímos sem tomar banho. Trocamos de roupa às escuras. Não estão dadas as condições, em alguns campos, para ser celebrado um jogo de futebol.”

McIntosh, que conta com o filho Ronald na mesma equipa, traça o cenário que ressoa na nossa imaginação. “Quando saímos à rua, vemos pessoas a passar necessidades. Para as pessoas normais, o salário mínimo não chega para pagar a alimentação, educação e roupa.” Luis pede para não publicarmos o apelido. É jornalista em Caracas e traça um cenário deprimente do país. “A situação é catastrófica, é insustentável. Ficamos dias sem serviço elétrico, sem sinal de telefone; dias sem poder comprar absolutamente nada na rua; dias sem água, sem comida. É horrível.” Este periodista garante que também acontece o contrário. “Há pessoas a viver muito bem, são chegadas ao Governo e fazem quantidades grotescas de dinheiro em negócios. Não faz sentido. Posso dizer-te que 90% da população está em situação de pobreza, e isso é comer duas vezes por dia. Ou não ter dinheiro para comer um cachorro quente na rua. Eu ganho 30 mil bolívares a cada 15 dias e isso é o preço de duas arepas [sandes típicas venezuelanas].”

JUAN BARRETO

No futebol profissional, garante Luis, também há dois mundos. “Há futebolistas que são privilegiados, têm boas condições. Mas também há clubes em bancarrota, que não pagam: os jogadores não comem, entram em campo sem tomar o pequeno-almoço ou beber água e, claro, perdem os jogos.” David McIntosh não confirma casos de futebolistas desnutridos, mas... “Sei que há equipas que estão a dever dinheiro aos jogadores. Eles são futebolistas, é a única coisa que fazem. Se não têm salário, claro que vão ter vida difícil, para alimentar-se, treinar e render no campo.”

A meio de abril foi decretado um racionamento elétrico: todas as cidades, com a exceção de Caracas, vão ter cortes de energia todos os dias. Os jogos de futebol há muito foram mudados para as quatro da tarde, para que haja luz solar, o que não é dramático, pois as temperaturas não são muito elevadas; o problema é a iluminação em encontros em que a chuva os visita.

Alexandra Alliegro, uma jornalista residente em Caracas, descreve uma cidade fantasma. “Está tudo vazio e escuro às seis da tarde. Sinto que estamos num país paralisado. Tem havido poucas aulas nas escolas, por falta de luz e água. O dólar oficial, já nem falo do mercado negro, subiu de 3200 para 4100 bolívares. As pessoas trabalham para comer e a qualidade de vida é inexistente. Sobrevive-se”, diz à Tribuna Expresso. Quanto ao futebol, “a federação e a liga tentam passar a ideia de que tudo está normal. Obrigaram os jogadores a jogar. E eles têm medo de lesões, porque não há para onde os levar.”

Alliegro planeia abandonar o país. McIntosh só quer “voltar a viver na Venezuela” em que nasceu, que não se “assemelha nada” a esta Venezuela.

(Este texto foi originalmente publicado na edição de 19 de abril de 2019 do Expresso)