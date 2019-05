Dois bad boys, um apostador e Brahimi entre as opções custo zero para a Premier League

Muito se fala dos jogadores que serão comprados e posteriormente transferidos para novos clubes, no entanto são muitos os que estão em fim de contrato e que poderão ser uma aposta visto que vão sair dos clubes a custo zero. Segundo o jornal inglês The Guardian, estes cinco jogadores são interessantes para (alguns) clubes da Premier League, e um deles está atualmente a jogar na liga portuguesa.

ADRIEN RABIOT

O sonho do médio de 24 anos passava por se juntar ao Barcelona na janela de transferências deste verão, mas depois da excelente propaganda do Ajax na Liga dos Campeões, foi Frenkie De Jong que conseguiu o lugar. O negócio pelo holandês foi simples, principalmente depois do clube concordar com o valor de 65 milhões de euros pela jovem promessa do Ajax. Rabiot parece estar de laços cortados com o PSG e está livre para dar o seu contributo a outra equipa. No entanto, várias atitudes do jogador podem fazer com que a chegada a um clube o possa comprometer; é que por diversas vezes o francês foi castigado pelo PSG. Alguns desses castigos deveram-se a atrasos aos treinos, a ser fotografado na noite após um jogo e a dar um like num post que comemorava a vitória do Manchester United sobre o PSG na Liga dos Campeões. Não se sabe qual será a sua casa na próxima época, mas o que é certo é que vai ter de aparecer um clube com uma boa capacidade económica para corresponder às exigências salariais do jogador.

YACINE BRAHIMI

Este é um jogador bem conhecido do futebol português e já há muito que se fala da sua saída a custo zero do Futebol Clube do Porto. Para além dos vários jogadores que vão sair do Porto, esta talvez seja a renovação mais pedida pelos adeptos, mas tal ainda não aconteceu. As qualidades técnicas de Brahimi são reconhecidas, completou mais dribles do que qualquer outro jogador em Portugal nesta temporada (84) e ainda tem a capacidade de se isolar e reduzir os defesas com a sua execução técnica. Com o palco que é a Liga dos Campeões, Brahimi conseguiu mostrar o seu talento nos últimos cinco anos, resta saber onde será passada a próxima época do (ainda) avançado do Porto.

MARIO BALOTELLI

É certo que o jovem Rabiot já começa a ter o estatuto de “mau da fita”, mas ainda tem muito que correr para alcançar Balotelli. São vários os clubes por onde passou com 28 anos, e há sempre uma razão para a saída dele. O italiano chegou ao Nice na janela de transferências de 2016, e de facto as duas primeiras temporadas no clube francês correram bem, conseguiu afirmar-se e marcar 43 golos. Mas sendo como é, não demorou muito a ser transferido neste mercado de inverno. A sua relação com o Nice ficou estragada, terminando o seu contrato imediatamente e assinando em janeiro pelo Marseille. Com uma nova casa não se pode dizer que a mudança não lhe tenha feito bem... Em 14 jogos pelo novo clube marcou oito golos, o que perfaz um total de 41 golos na Liga Francesa, desde que se mudou para lá em 2016. Este é um jogador que estará sempre em risco, seja em que clube for, mas o que é certo é que ele sempre rendeu nos clubes onde esteve (à exceção do Liverpool).

MAX KRUSE

Não foi há muito tempo que este jogador do Werder Bremen parecia ser a melhor opção da Alemanha para liderar o ataque, mas foi no Euro 2016 que as coisas se desmoronaram para o avançado. Max Kruse foi multado em cerca de 20 mil euros por deixar outros cerca de 60 mil ganhos no poker na parte de trás de um táxi. Ora este acontecimento levou o treinador da seleção alemã, Joachim Löw, a dispensá-lo da equipa nacional por não "atuar profissionalmente". O alemão de 31 anos contribuiu para 20 golos da sua equipa esta época, marcando 11 e dando nove a marcar. Apesar da sua idade, a criatividade e visão de jogo de Max Kruse seriam um verdadeiro trunfo para várias equipas da Premier League. No entanto são vários os rumores sobre uma possível proposta por parte do Bayern de Munique.

ENOCK KWATENG

O jovem de 22 anos do Nantes já afirmou que a sua prioridade é ficar em França. No entanto, o defesa não tem jogado com a frequência que gostaria nos últimos meses, e isso pode significar uma possível saída no mercado de verão. Enock Kwateng representaria uma transferência de baixo risco para a maioria dos clubes da Premier League, isto claro está, com os seis primeiros classificados fora das contas.