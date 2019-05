Juiz do caso Alcochete admite erro mas Relação mantém-no no processo

O primeiro “lapso” foi da procuradora do Ministério Público (MP) que comanda a investigação do caso da invasão da Academia de Alcochete, Cândida Vilar: a procuradora “esqueceu-se” de pedir a especial complexidade do processo e teve de apressar a conclusão da acusação para não se ver obrigada a libertar os presos preventivos.

Depois foi Carlos Delca, o juiz de instrução do processo, que, já depois de Cândida Vilar ter pedido a especial complexidade, se esqueceu de notificar os arguidos sobre o requerimento do Ministério Público, como está previsto pela lei. Delca concordou com o MP e decretou a especial complexidade do processo e, quando se apercebeu do lapso, anulou o próprio despacho e deu um prazo para os advogados dos arguidos se pronunciarem. Depois, decidiu exatamente da mesma maneira.