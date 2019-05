Nesta lista, estes são os dez melhores jovens jogadores na Europa - e Félix não está lá

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são as grandes estrelas desta geração do futebol, conseguindo ganhar não só troféus pelas suas equipas como também prémios individuais. No entanto com já 31 e 34 anos, cada vez mais se aproxima o momento dos melhores jogadores do mundo se retirarem dos relvados. E quem serão os próximos melhores jogadores do mundo?

A ESPN publicou uma lista com os 30 melhores jovens jogadores atualmente com idades iguais ou inferiores a 22 anos. Dos 30 jogadores eleitos, o top dez está por ordem numérica e os restantes vinte por ordem alfabética. Para a ESPN estes são os dez melhores jovens jogadores do mundo.

10) Luka Jovic

Esta é uma cara bem conhecida do Benfica. Chegou ao clube da Luz com 19 anos vindo da liga sérvia, mas acabou por não ter bons resultados em Portugal. Em 2017 mudou-se para a Bundesliga por empréstimo do Benfica, e começou a jogar pelo Eintracht Frankfurt. Já conta com 75 jogos e 36 golos ao serviço da equipa alemã. O Eintracht exerceu opção de compra no valor de 12 milhões de euros e tem contrato com o sérvio até 2023. O valor pago foi incrivelmente baixo considerando que o valor deste jogador no mercado é de 55 milhões de euros. Luka Jovic tem sido muito observado por vários tubarões que estavam dispostos a pagar, nomeadamente o Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique, mas ao que tudo indica o avançado vai mesmo ficar no Eintracht na próxima temporada.

9) Rasfhord

Este é o atacante de eleição no modelo de Solskjær. A estrela de 21 anos do Manchester United rapidamente se tornou uma das jóas da formação de Old Trafford. Fez a sua estreia com apenas 18 anos na Premier League, com dois golos frente ao Arsenal, e marcou ainda um golo na sua estreia pela seleção inglesa frente à Austrália. A estrelinha do Manchester United já entrou em 170 jogos e marcou 45 golos, o que faz dele um jogador querido por vários clubes nomeadamente o Real Madrid e Barcelona. O valor de mercado de Rashford está nos 80 milhões, e os Red Devils vão ter de chegar a um acordo com o jogador, porque o contrato deste termina já no próximo ano e o jovem pode sair do clube inglês a custo zero.

8) Donnarumma

O guarda-redes do AC Milan é considerado por muitos o próximo Buffon. Já está no Milan há cinco anos, mas na primeira época acabou por não ter espaço na equipa. É o jogador mais jovem a fazer 100 jogos na liga italiana; aliás já conta com 164 jogos pela equipa. O jogador de 20 anos começou a ser o guardião da baliza italiana com apenas 17. Na última época houve uma “guerra” sobre onde seria o seu futuro: se no Milan ou no PSG, mas como fã do Milan Donnarumma quis ficar e não deve sair tão depressa de Itália. O seu valor de mercado está nos 50 milhões, e o guarda-redes é o mais bem pago do AC Milan.

7) De Jong

A ex-estrela do Ajax e nova estrela do Barcelona. As comparações entre o jovem de 22 anos De Jong e o mestre holandês, Johan Cruyff, são “frequentes e inevitáveis”, e com a sua transferência para os catalães vai poder mostrar o que vale e evoluir mais ainda. Será mais um soldado no exército liderado por Messi e tem um contrato de cinco anos com o Barcelona. A transferência foi de €75 milhões.

6) Vinícius Junior

O Real Madrid queria o Neymar, mas na impossibilidade há um Vinícius Junior. Chegou esta temporada ao plantel dos merengues e desde então que tem ocupado um lugar importante na equipa. Jogou 31 jogos e marcou apenas quatro golos, pois acabou por sofrer uma lesão grave a meio da época. O jovem de 18 anos saiu lesionado ainda na primeira parte do Real Madrid-Ajax em lágrimas, com queixas na perna direita. Mais tarde veio-se a saber que tinha sofrido uma rotura de ligamentos na articulação tíbioperoniana da perna direita, o que o obrigou a uma paragem de dois meses. Vinícius Júnior tem contrato até 2025 com o Real Madrid e o valor de mercado está nos 70 milhões.

5) Havertz

O médio do Bayern Leverkusen deu um pulo da época passada para esta ao participar em mais jogos e a marcar mais golos. Com 19 anos já cumpriu 77 jogos ao serviço da equipa alemã e marcou 24 golos, é considerado por muitos o próximo Mesut Özil. Tanto o Chelsea como o Barcelona já demonstraram interesse, mas o Bayern não tem intenções de o vender neste verão. Havertz é um jogador clássico: o que traz estrutura para o centro e alimenta os avançados com grandes passes. O alemão tem contrato com o Bayern Leverkusen até 2022 e o seu valor no mercado é de 65 milhões.

4) Alexander-Arnold

A estrela do Liverpool, nascido e criado na cidade de John Lennon, é uma das jovens promessas no plantel de Jürgen Klopp. Juntou-se à equipa na época passada, e já conta com 72 jogos ao serviço dos Reds. Alexander-Arnold progrediu como futebolista no sistema do Liverpool desde que foi descoberto por olheiros locais aos seis anos de idade. Apesar de terminar o contrato em 2021, o clube inglês percebeu a joia que tinha ali e acabou por prolongar o contrato com o jogador até 2024. O valor de mercado está nos 50 milhões de euros.

3) De ligt

Chegamos ao top 3 com mais uma jovem promessa do Ajax que teve projeção no grande palco que é a Liga dos Campeões. Basta dizer que, com apenas 19 anos, ele é o capitão do Ajax, dotado de uma técnica incrível e um jeito raro de liderança. Muito se tem falado do seu futuro, principalmente depois da saída do seu companheiro de equipa Frenkie De Jong para o Barcelona, e da possibilidade de De Ligt ir também. A imprensa holandesa chegou a pôr em hipótese a saída do defesa para o Bayern de Munique. O jogador tem contrato com o Ajax até 2021, e o seu valor de mercado é de 70 milhões. Resta saber se o jovem se irá manter no Ajax, ou mudar-se para um tubarão europeu.

2) Sancho

A agora pérola do Borussia Dortmund já foi outrora dispensada pelo Manchester City. O inglês de 19 anos foi na altura vendido para o clube alemão por cerca de oito milhões de euros e tinha um valor de mercado nos cinco milhões. Neste momento já está nos 80 milhões, após duas boas épocas ao serviço da equipa alemã. O avançado já fez 55 jogos e marcou 14 golos com a camisola amarela. O jogador foi visto pelo Watford que sempre o teve debaixo de olho, mas acabou por o perder para o Manchester City aos 14 anos. Os Citizens desde logo perceberam que o avançado era um dos melhores da sua academia, mas depois de poucas oportunidades no clube inglês Jadon Sancho acabou por sair em busca de mais experiência e minutos. O Manchester United quer agora o jogador, mas o Borussia não o vai deixar sair tão facilmente.

1) Mbappé

E sem qualquer tipo de surpresa, o jovem francês do PSG ocupa o primeiro lugar. Juntou-se ao Paris Saint-Germain no verão de 2017 e mostrou muito das suas capacidades no Mundial da Rússia em 2018, quando venceu pela seleção francesa. É um jogador rápido, e um bom finalizador, com já 87 jogos pelo PSG e 60 golos marcados em apenas época e meia ao serviço do clube francês. O seu futuro tem sido falado neste mercado de transferências, com a sua possível saída do PSG, e chegada ao Real Madrid. Em princípio não será já este verão, mas é quase certo que um dia irá jogar pelos blancos. Custa a módica quantia de 200 milhões e euros.

Dos restantes jogadores presentes neste top trinta estão nomes como Ousmane Dembelé, de 22 anos, jogador do Barcelona, ou Phil Foden, com 19 anos, a única aposta na formação por parte do Manchester City que não saiu furada. Hudson-Odoi, de apenas 18 anos, está nesta lista, ele que é a grande promessa do Chelsea. E dois nomes bem conhecidos em Portugal também integram esta lista: por um lado está Éder Militão, de 21 anos, jogador brasileiro do Futebol Clube do Porto durante esta temporada e que já foi vendido ao Real Madrid, estará às ordens de Zinedine Zidane na próxima época; o outro nome é João Félix, com 19 anos, a grande aposta da formação do Benfica e que tem sido indicado por vários tubarões europeus como o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Munique e Manchester United.

Pode ler aqui a lista completa: