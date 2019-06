Morreu José Antonio Reyes. Tinha 35 anos

O futebolista espanhol morreu esta manhã num acidente de viação em Utrera, em Sevilha, a sua terra natal. José Antonio Reyes, de 35 anos, jogou esta temporada no Extremadura, na segunda divisão espanhola.

O avançado passou uma época no Benfica, em 2008/09, onde venceu uma Taça da Liga. Reyes ainda leva o estatuto de futebolista mais jovem de sempre a estrear-se na La Liga, com a camisola do Sevilha, com apenas 16 anos.

O canhoto transferiu-se para o Arsenal, em 2003/04, por 30 milhões de euros. Esteve três anos em Londres. Seguiram-se Real Madrid, Atlético Madrid, Benfica e um regresso ao seu Sevilha. Depois de passagens por Espanyol e Córdoba, o internacional espanhol viveu mais uma experiência no estrangeiro, nomeadamente na China (Xinjiang Tianshan Leopard). Esta época, finalmente, esteve a representar o Extremadura, onde ajudou na fuga à despromoção.