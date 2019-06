Carro de Reyes seguia a 237 km/hora quando aconteceu o acidente

A notícia é do jornal desportivo espanhol "Mundo Deportivo": o carro do José Antonio Reyes seguiria a 237 quilómetros por hora quando se deu o acidente que o vitimou - o automóvel despistou-se e incendiou-se, matando o antigo futebolista e dois primos que seguiam com ele.

De acordo com o desportivo, que teve acesso a elementos da Guardia Civil espanhola, o Mercedes Brabus S550 - um superdesportivo com quase 400 cavalos de potência - furou um pneu provocando o despiste fatal.