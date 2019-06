Acórdão do processo 'Jogo Duplo' adiado para outubro

A leitura do acórdão do processo denominado de 'Jogo Duplo', com 27 arguidos e relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português, marcada para terça-feira, em Lisboa, foi adiada 25 de outubro.

Segundo um despacho judicial do Tribunal Central Criminal de Lisboa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o presidente do coletivo de juízes, Luís Ribeiro, justifica o adiamento com o facto de ser também juiz presidente num processo de especial complexidade e urgente, com 35 arguidos, 15 em prisão preventiva, e de ser ainda juiz adjunto em dois outros processos de média complexidade.

Assim, explica, "não é possível" finalizar o acórdão para terça-feira (18 de junho), razão pela qual adia a leitura do acórdão do 'Jogo Duplo' para as 14:00 de 25 de outubro.