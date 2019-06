Homem de 64 anos detido pela morte de Emiliano Sala

Um homem de 64 anos foi detido esta quarta-feira, suspeito de ser responsável pela morte do futebolista Emiliano Sala, adiantou a Sky News.

"Depois de uma longa investigação às circunstâncias que rodearam a morte de Emiliano Sala, na qual continuamos a trabalhar com agências, consideramos que há provas suficientes de crime", revelou o detetive Simon Huxter, da polícia de Dorset, citado pela televisão britânica.

"Em resultado dessa investigação, detivemos hoje, 19 de junho de 2019, um homem de 64 anos, da área do norte de Yorkshire, suspeito de homicídio por um ato ilícito", acrescentou, dizendo também que o mesmo indivíduo está a colaborar com as autoridades e que será libertado enquanto a investigação é concluída.

O avião em que estava Sala desapareceu dos radares a 21 de janeiro de 2019, pelas 20h, com o futebolista, de 28 anos, e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, a bordo, seguindo-se uma busca de vários dias até serem localizados os destroços da aeronave. O avião, no qual estava o corpo de Sala, foi encontrado no Canal da Mancha a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão - o corpo de David Ibbotson não foi encontrado.

Sala, que havia assinado por três anos e meio com o Cardiff, foi a maior transferência já feita pelo clube galês.