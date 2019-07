Caso de Alcochete. Funcionário do Sporting revelou hora do treino

Uma simples troca de mensagens bastou para que a Juventude Leonina ficasse a saber a que horas iria começar o treino do Sporting, o primeiro depois da conturbada derrota na Madeira contra o Marítimo que afastou o clube da Liga dos Campeões e fez crescer a pique a tensão em Alvalade. “Amigo, preciso de um favor teu. Entre nós, treino amanhã a que horas é, sabes?”, perguntou um membro da claque, via WhatsApp, a um elemento da estrutura do Sporting, na noite anterior ao ataque em Alcochete.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)