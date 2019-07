Em direto. Caso Alcochete: 15 advogados pedem nulidade das provas, Cândida Vilar refuta argumentos

14h35: A procuradora Cândida Vilar disse que pretende juntar novas provas do inquérito, já posteriores à dedução da acusação no final do ano passado. Trata-se de exames periciais feitos aos telemóveis dos arguidos.

14h32: Arranca a sessão da tarde do debate instrutório do caso Alcochete.

14h26: O início da sessão desta tarde está atrasado. A falta de pontualidade para o início das sessões tem sido um hábito desde o arranque da fase de instrução na semana passada.

14h23: As mulheres e namoradas dos mais de trinta arguidos do caso acenam aos cônjuges enquanto estes passam para dentro da sala de audiência. Elas estão à porta do edifício A do Campus da Justiça enquanto aguardam ordem para entrar no edifício para assistirem às alegações das defesas e do MP nesta fase de instrução (espécie de pré-julgamento).

12h23: E, pronto: final da primeira parte do debate instrutório. Da parte da tarde serão realizadas as alegações finais dos advogados e do MP.

12h20: Em resposta ap advogado Miguel Matias, a procuradora lembra que tem um processo disciplinar movido pela PGR relacionado com divergências no caso com a Polícia Judiciária. “Só posso dizer que a PJ não compareceu em Alcochete. Não sei porque não compareceu. Não faço ideia. São coisas que serão tratadas em sede própria. A questão de só a GNR ter comparecido às buscas foi tratada.”

12h07: Por outro lado, a advogada Sandra Martins, que representa vários arguidos, apresenta um requerimento que critica a forma como foram obtidas as provas aos telemóveis dos suspeitos. Sandra Martins pretende que sejam afastadas do processo as conversas de WhatsApp entre os suspeitos.

11h51: Outro advogado entra em cena: Miguel Matias quer que o diretor nacional da PJ explique se a Judiciária se absteve de avançar com a investigação, tal como insinuou a procuradora Cândida Vilar na resposta ao outro advogado, Melo Alves.

11h46: Juiz aceita a sugestão de Melo Alves e vai responder ao requerimento apenas durante a decisão instrutória. Ou seja, a resposta ao pedido do advogado só será dada na mesma altura em que sair a decisão se o caso vai ou não a julgamento.

11h32: A seguir, vários advogados dizem ao juiz Carlos Delca que subscrevem o requerimento apresentado pelo colega Melo Alves. Como o fazem? Identificando-se e levantando o dedo no ar a pedido de Carlos Delca para este identificar quem concorda com Melo Alves. Por outras palavras: pedem a nulidade do inquérito. Ao todo, são 15.

11h22: Depois da interrupção, a procuradora Cândida Vilar retoma o discurso e a responder ao advogado Carlos Melo Alves: “Se estivéssemos a falar de um outro crime que não terrorismo, as coisas seriam mais complicadas. A lei do cibercrime é muito complexa e tem várias interpretações. Era importante saber com urgência se os arguidos falaram entre eles antes do jogo com o Marítimo e antes do lançamento de tochas no campo do Sporting. Tem de haver primeiro uma extração aos conteúdos dos telemóveis. Só depois é que se sabe qual o seu conteúdo. Não vejo onde está qualquer falha, omissão ou nulidade. Tudo o que foi feito neste processo foi feito com meu conhecimento”.

11h20: Entretanto, o Juiz Carlos Delca repreende Bruno de Carvalho enquanto a procuradora falava, “Você não veio aqui para conversar com ninguém”.

11h18: Resumindo, Cândida Vilar defende que não houve nada de ilegal na obtenção da prova, rebatendo todos os argumentos apresentados pelo advogado Carlos Melo Alves. “Em Portugal, quando as mensagens são apagadas [pelos suspeitos de crimes] os sistemas não permitem a sua leitura. Só em Espanha e Israel se consegue recuperar o que foi apagado”.

11h15: Continua Cândida Vilar, em reposta às listadas das operadoras de telemóvel pedidas pelo MP. “A GNR tem um analista e estas listagens serviam para colocar os arguidos na zona de Alcochete. E no Lidl também, a zona onde antes os arguidos se encontraram. Estas foram presentes a um meretíssimo juiz para validação. Não procuraram os telefones de todas as pessoas presentes em Alcochete. O analista é francamente bom e analisou quem entendeu analisar [no âmbito do processo].”

10h59: Aos argumentos do advogado Melo Alves, a procuradora Cândida Vilar contrapõe que estas diligências podem ser feitas por qualquer polícia criminal, dada a urgência. Cândida Vilar admite que não existe esse despacho de delegação de competências, referido por melo Alves, no início das detenções em Alvalade, mas refere que se a PJ não apareceu no local, “foi porque não quis. Não compete ao MP chamar polícias”. “O nível de ameaça existia. A PSP contactou um elemento do Sporting, Bruno Jacinto, para saber se os adeptos iam à Academia. Nos dia 15 à noite, os arguidos foram indiciados por terrorismo. A partir daí fazia sentido a presença do órgão de polícia criminal competente. Não sei o que se passou, eu não estava no Montijo. Não há aqui nulidade alguma”, diz a procuradora Cândida Vilar. Que prossegue: “Há exceções para o terrorismo. E essas exceções ninguém percebeu. Por isso mesmo a norma foi alargada. Não fazia sentido as OPC [Orgão de Polícia Criminal] estarem à espera. Se falaram ou não, não sei. Não faço a mínima ideia porque não estava presente. O MP autorizou algumas diligências na sequência do flagrante delito. Estranho é que não se fizesse nada”.

10h51: O advogado Melo Alves alega que as comunicações telefónicas obtidas pelas autoridades naquela zona geográfica em Alcochete violam a privacidade das pessoas que não estão no processo - transeuntes, a vítimas ou testemunhas. O mesmo advogado considera nulos os acessos aos dados obtidos nos telemóveis que foram apreendidos aos arguidos. Melo Alves argumenta que a lei diz que apesquisa feita pelas autoridades nos aparelhos deve ser limitada. “O legislador não passou uma carta em branco para se obter informações indiscriminadas” aos aparelhos por parte das autoridades - e que esse acesso deve estar dependente de “requisitos apertados”. Assim, “as conversas de WhatsApp entre os suspeitos obtidas pela MP não devem ser valoradas”.

10h46: A primeira notícia: o advogado Carlos Melo Alves pede a nulidade das provas do Ministério Público. O advogado de Emanuel Calças alega que a GNR não é o órgão de polícia criminal para investigar o terrorismo (crime no qual o MP garante que os arguidos incorrem), mas sim a Polícia Judiciária. Melo Dias diz que não houve despacho de delegação de competências por parte do MP ao órgão de polícia criminal que começou a investigar o caso.

10h40: Começou a sessão

10h37; Os familiares dos arguidos ocupam todos os lugares destinados ao público. Tal como aconteceu na semana anterior. Aparentemente o ambiente está menos tenso do que na última quarta-feira, quando se registou alguns pequenos momentos de tensão entre familiares que queriam entrar na sala. A ordem do juiz é haver um representante de cada família a assistir à audiência.

10h26: Na sala de audiências, no Campus da Justiça, encontram-se os arguidos detidos que pediram a abertura de instrução. E alguns que entretanto foram libertados. A defesa de Bruno de Carvalho também vai falar uma vez mais.