Magritte, o riso de um presidente e Jesus: todos contra Cândida Vilar

Na primeira oportunidade que tiveram para rebater os indícios recolhidos pelo MP, os advogados de defesa do processo de Alcochete assentaram fogo contra Cândida Vilar. A responsável pela acusação do processo de Alcochete não compareceu hoje no tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para ouvir os argumentos dos arguidos mas nem por isso se livrou de ser o principal alvo dos advogados.

Carlos Melo Alves – que tratou sempre o procurador substituto por procuradora – foi o primeiro a intervir e reconheceu que se o juiz aceitasse a sua linha de defesa 'teria de destruir toda a prova e todo o processo'. Para este advogado, devia ter sido a PJ a investigar o caso e como Cândida Vilar não delegou imediatamente o processo na GNR 'todos os actos entre o dia 15 e 28 (13 dias depois do ataque) são nulos'.

Melo Aves diz que o MP cometeu uma ilegalidade quando pediu o registo das chamadas 'de toda a gente, mesmo que não fosse suspeita' que estava no raio de ação das antenas telefónicas da área de Alcochete e deu vários exemplos de decisões de tribunais superiores que proíbem esta técnica. O advogado criticou ainda o acesso 'total' ao WhatsApp dos arguidos que incluía 'vídeos íntimos'.

Depois ainda citou Magritte, o artista surrealista que dizia que representação de um cachimbo não é um cachimbo. 'É um desenho'. Isto é, as mensagens do seu cliente que prometeu agredir à bastonada o guarda redes Rui Patrício não passaram de um desenho 'uma intenção não concretizada'.

Neste segunda segunda sessão do debate instrutório podem falar os advogados de todos os arguidos e Amândio Madaleno, que representa Hugo Ribeiro, insistiu na tese de que teria de ser a PJ a investigar o caso e que a acusação do modo que está feita 'em bloco' impossibilita a defesa pessoal de cada um dos arguidos. Por isso 'deve ser declarada nula'. Mas, admitiu: 'tenho pena de quem vai julgar isto'.

Aníbal Pinto, advogado que representa o FC Porto num programa de televisão, tentou desvalorizar os factos, ainda que admitisse que vai haver 'condenações no julgamento, mesmo que suspensas'.

Coimbra Henriques, advogado de João Vieira Gonçalves, um dos ainda presos preventivos do processo, lamentou que Cândida Vilar não apresentasse 'um argumento jurídico' para contrariar a tese das defesas e argumentou que não pode haver o crime de invasão de espaço público quando, na tese do MP, foi o presidente do Sporting a autorizar a visita. 'Eu dei-me ao trabalho de ver as imagens e se calhar não houve tanto terror assim. O atual presidente estava a rir se'.

Coimbra Henriques diz que 'todos se conheciam' e que Jorge Jesus já tinha autorizado no passado que uma delegação da juventude Leonina visitasse a academia.