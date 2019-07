“O próximo a levar no lombo era o Bruno de Carvalho. Alguém dúvida?”

Miguel A. Fonseca não pediu licença para usar o vernáculo: "O presidente que vá para o caralho". "O presidente é um filho da puta". O advogado de Bruno de carvalho leu hoje em tribunal as mensagens entre vários suspeitos do ataque a Alcochete, que já tinham sido divulgadas pelo Expresso, para concluir que "o presidente era o próximo a levar no lombo. Alguém dúvida?".

O defensor do ex-presidente quis demonstrar que não podia ter sido ele a ordenar ou a instigar o ataque e portanto "não pode ser pronunciado por qualquer crime".

Dia 1 de agosto o juiz Carlos Delca vai divulgar a decisão instrutória e revelar se se deixou convencer pelos argumentos das defesas.

No final de um longo dia de alegações, Miguel A. Fonseca considerou que o próprio juiz já "matou a acusação" quando declarou no processo que não havia provas diretas do envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque à Academia.

A ausente candida Almeida esteve na mira dos advogados durante todo o dia e Miguel Matias, por exemplo, acusou-a de sonegar provas ao dizer que um dos suspeitos, Elton Camará, não conhecia o jogador William de Carvalho, "sabendo que num dos apensos do processo estão duas chamadas do arguido para o jogador". "Não vale tudo", concluiu Miguel Matias.

Paulo Camoesas, advogado de Bruno Jacinto, confirmou em tribunal que o oficial de ligação com os adeptos avisou André Geraldes de que a Juventude Leonina se preparava para ir a Alcochete "mas não lhe ligaram e por isso foi acusado".

O advogado de Ricardo Neves, Mário Henriques, que admitiu "não" acreditar em instruções, resumiu o sentimento geral: "Peço um favor a vossa excelência: surpreenda-me".

Na terça-feira, ainda serão ouvidos sete advogados no âmbito deste caso.