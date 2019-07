Morreu Robert Waseige, ex-treinador do Sporting

O belga Robert Waseige, antigo treinador de futebol do Sporting, morreu hoje, aos 79 anos, em Liège, onde estava hospitalizado devido a insuficiência cardíaca e problemas renais

"Descansa em paz, Robert Waseige, obrigado por tudo", lê-se no Twitter oficial da seleção belga de futebol.

Waseige, que completaria 80 anos em 26 de agosto, iniciou a temporada época 1996/97 no Sporting e saiu do emblema lisboeta em dezembro, sendo substituído pelo seu então adjunto Octávio Machado, que levaria o clube ao segundo lugar, a 13 pontos do FC Porto.

Com uma presença muito regular nos bancos do campeonato belga desde 1971, Waseige passou por clubes como Genk, Standard Liège, Lokeren, Liège, Charleroi e FC Bruxelas, tendo ainda orientado as seleções belga, entre 1998 e 2001, e argelina, em 2003/04 e 2005/06.Eleito treinador do ano na Bélgica em três ocasiões (1985, 1994 e 1995), conquistou uma Taça da Bélgica e uma Taça da Liga Belga, ambas pelo Liège.

Levou ainda a seleção belga aos oitavos de final do Mundial2002, fase em que foi eliminado pelo Brasil, que viria a sagrar-se campeão, depois de ter sido eliminada na fase de grupos do Euro2000.