Abate de árvores centenárias em propriedade de Sergio Ramos vale multa de 250 mil euros

Uma empresa cortou cerca de 80 carvalhos centenários de uma propriedade de Sergio Ramos, o defesa do Real Madrid, e será penalizada com 250 mil euros de multa e a obrigação de plantar o triplo das árvores num lugar a designar, conta a “Cadena Ser”. A propriedade está localizada em La Moraleja, uma localidade a cerca de 15 minutos do Santiago Bernabéu.

A decisão foi tomada numa sessão plenária extraordinária do município de Alcobendas, que acusa a empresa Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima de atentar contra a proteção e fomento da arborização rural.

De acordo com o “El País”, citando fontes do município, a empresa cortou ainda entre 50 e 90 exemplares de pinheiros, choupos e azinheiras.

A empresa visada poderá ainda apresentar recurso.