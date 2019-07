“Governo quer medalhas e não controlar o doping. Fui afastado por ser amigo de Carlos Alexandre. Secretário de estado é próximo de Sócrates”

O antigo presidente do organismo que combate o doping em Portugal garantiu, em entrevista ao Record, que algo se passa no desporto português, lançando suspeitas sobre o número de medalhas conquistadas pelos atletas nacionais nos Jogos Europeus de Minsk. Além disso, Rodrigo Jóia insinua que foi afastado do cargo e substituído por Manuel Brito por razões políticas: é amigo do juiz Carlos Alexandre e o secretário de estado da Juventude e do Desporto era próximo do engenheiro José Sócrates.

O afastamento

“Não traga o dr. Carlos Alexandre para esta situação, porque ele já é perseguido o suficiente pelo facto de ser um homem sério e corajoso. Em Portugal os homens sérios, corajosos, que combatem a corrupção e que enfrentam lóbis são perseguidos e não reconduzidos. Mas, claro, tenho de acreditar que haja ligação e que esta seja uma destas. O secretário de Estado era o presidente da Movijovem e a ligação dele ao eng. Sócrates e ao Grupo Lena é publicamente conhecida. Mas quero acreditar que o primeiro-ministro nada sabe disto. Porque tenho dele a ideia de que, se soubesse, isto levava uma volta… Acredito que [António Costa] não pode saber, porque isso era dar razão a quem diz que era o segundo ministro do eng. Sócrates. Por isso, acredito que vai demitir o ministro da Educação e o secretário de Estado do Desporto. Se assim não for, como dizia um vizinho meu há pouco tempo e um pouco na brincadeira, um pouco a sério: como há dias nacionais para tudo, o primeiro-ministro podia criar um dia a favor da corrupção”.

As medalhas de Minsk

“Competência e sucesso no combate ao doping são coisas que algumas pessoas não querem. E o que o Governo quer são medalhas como as de Minsk [Portugal conquistou 15 medalhas nos Jogos Europeus] e não a ‘chatice’ do combate ao doping. E hoje não, porque ainda tenho muito para contar e isto deve ser bem digerido, mas na altura certa direi por que é que o COP tem a Secretaria de Estado do Desporto na mão. Agora está tudo bem, está tudo em família, mais medalhas, menos controlo. Esta promiscuidade entre o secretário de Estado, o COP e esta ADoP faz-me recordar o escândalo de doping na Rússia, que levou à proibição dos atletas russos de competirem internacionalmente. Isto não é só o que é, mas também o que parece. Esta promiscuidade é muito grave para o desporto português”.

As amostras roubadas

“Percebi que queriam roubar as amostras do Benfica e do Sporting e denunciei-o à PJ; denunciei ao MP a falsificação do caso [do ciclista] Rúben Almeida, quando a FPC do vice-presidente do COP, Artur Lopes, o queria absolver e a ADoP, sob a minha presidência, lhe aplicou oito anos de suspensão; denunciei ao MP o caso de Caminha, quando o ministro e o secretário de Estado, alegadamente, disseram que há instituições que estão acima da lei. O resultado de tudo isto foi que não fui reconduzido. Isto é um sinal claro do Governo para qualquer dirigente da Administração Pública: caso esteja perante uma situação de corrupção, não a deve denunciar. Essa situação [das amostras do Benfica e do Sporting] está em segredo de Justiça, pelo que não posso adiantar muito sobre isso."