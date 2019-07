Cai acusação contra Ronaldo de abuso sexual. “Suspeitas não podem ser provadas”

Cristiano Ronaldo não vai ser acusado nem levado a julgamento no caso Mayorga, confirmou esta segunda-feira o procurador de Clark, em Las Vegas. Foi considerado que as provas existentes até ao momento não são suficientes para provar que Ronaldo abusou sexualmente da norte-americana Kathryn Mayorga.

“Um pedido para acusação foi submetido pelo Gabinete do Procurador. Tendo em conta a informação apresentada até este momento as alegações de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas sem margem para dúvida. Portanto, nenhuma acusação está prevista”, pode ler-se no comunicado divulgado pela procuradoria de Clark.

No documento agora revelado pela procuradoria é descrito com detalhe o que terá acontecido na noite de 13 de junho de 2009, numa discoteca e num hotel de Las Vegas: Kathryn Mayorga contactou as autoridades norte-americanas e disse ter sido abusada, foi então levada para o hospital para ser examinada.

“Pouco tempo depois, a equipa de investigadores chegou ao hospital para interrogar a vítima. Embora ela conhecesse a pessoa que alegadamente a abusou, recusou identificá-la ou dizer onde o crime teria ocorrido. Assim, a polícia foi incapaz de dar continuidade aos protocolos”, pode ler-se no comunicado. O desconhecimento da identidade impediu ainda as autoridades de avançarem com análises forenses. “A investigação criminal foi arquivada”

No entanto, pouco mais de um ano depois daquela noite, os advogados de Ronaldo e Mayorga chegaram a um acordo e “nos oito anos seguintes, as autoridades não ouviram mais nada por parte da vítima ou do perpetuador”. Só em agosto do ano passado, haveria de tocar o telefone no Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas: Mayorga pedia a reabertura da investigação e já dizia o nome do alegado abusador. A investigação recomeçou.

É precisamente com base nessa investigação que a procuradoria se apoia para não levar o caso a julgamento e a acusar Ronaldo. “As provas não são suficientes”, argumenta.