Cai acusação de violação contra Ronaldo. “Supeitas não podem ser provadas”

Cristiano Ronaldo não vai ser acusado nem levado a julgamento no caso Mayorga, confirmou esta segunda-feira o procurador de Clark, em Las Vegas. Foi considerado que as provas existentes até ao momento não era suficientes para provar que Ronaldo havia abusado sexualmente da norte-americana Kathryn Mayorga.

“Um pedido para acusação foi submetido pelo o Gabinete do Procurador. Tendo em conta a informação apresentada até este momento, as alegações de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas sem margem para dúvida. Portanto, nenhuma acusação está prevista”, pode ler-se no comunicado divulgado pela procuradoria de Clark.

em desenvolvimento